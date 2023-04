L'addio sulle note di Mina a Giorgia, la 17enne travolta e uccisa negli Stati Uniti

A Cavazzale i funerali di Giorgia Trocciola morta in un incidente in Colorado. I genitori: «Eri la nostra principessa»

«Eri la nostra principessa. Sarà dura senza di te. Dacci la forza di andare avanti. Live Like Giorgia». Con queste parole i genitori di Giorgia Trocciola, la 17enne vicentina che ha perso la vita in un incidente negli Stati Uniti, oggi pomeriggio (mercoledì 19 aprile) hanno salutato per l'ultima volta la figlia in una chiesa di Cavazzale che non è riuscita a contenere le tantissime persone, gli amici, i compagni di scuola e di squadra che si sono radunate per dirle addio.

La ragazza aveva giocato a softball a Bussolengo, dove è ricordata con grande affetto.

Presente anche la famiglia americana che in questi mesi ha ospitato in Colorado la giovane di Bolzano Vicentino, molto conosciuta anche a Cavazzale. All'uscita dalla chiesa palloncini biancorossi sono stati fatti volare in cielo, sulle note della canzone "Mi sei scoppiato dentro il cuore" di Mina.