Fulmine si abbatte sul campo scout. Grave ragazzo 18enne, ferito un bimbo di 7 anni

Paura nel pomeriggio al campo scout di Costabissara dove, durante il temporale che oggi si è abbattuto sul Vicentino, un fulmine ha colpito un ragazzo di 18 anni ed un bimbo di 7.

Sarebbe dovuto essere un sabato di condivisione e amicizia, invece, ha rischiato di trasformarsi in una tragedia il campo scout organizzato in via Baden Powell a Costabissara, vicino agli impianti sportivi. Mentre il 18enne pare stesse issando la bandiera del gruppo scout, un fulmine lo ha colpito. Vicino al giovane potrebbe esserci stato il bambino di 7 anni, investito anche lui dalla violenta scarica elettrica dal cielo che si è abbattuta sul pennone della bandiera. La saetta ha provocato al giovane scout gravi ustioni alla mano, al braccio e al piede: soccorso dal Suem 118 è stato trasportato al pronto soccorso e ricoverato.