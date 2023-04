Fuga di gas e scoppio in ristorante ad Abano Terme

(ANSA) - VENEZIA, 19 APR - I vigili del fuoco sono intervenuti stamani ad Abano Terme (Padova) per un'esplosione avvenuta all'interno di un ristorante a causa di una perdita di gas Gpl. Nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri arrivati dal locale distaccamento e da Padova con un'autopompa, un'autobotte, un mezzo di supporto e sette operatori supportati dal funzionario di guardia, hanno messo in sicurezza il locale, di cui sono state divelte tutte le vetrate e i muri di cartongesso, ma senza danni alla struttura portate dei locali e ai piani superiori. Ancora in corso le ultime operazioni di messa in sicurezza da parte dei vigili del fuoco. Sul posto i carabinieri. La struttura sarà posta sotto sequestro. (ANSA).