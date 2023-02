Frigge le frittelle e prende fuoco la cucina

L'incendio in via I Maggio a Dueville

Stava preparando le frittelle, come chissà quante altre volte aveva fatto. Ma qualcosa, questa volta, deve essere andato storto e l'olio bollente ha innescato un incendio che ha distrutto la piccola cucina di un garage adibito a tavernetta.

Sono stati attimi di paura quelli vissuti nel primo pomeriggio di oggi, martedì 21 febbraio, in via I Maggio a Dueville (Vicenza)1. Fortunatamente, però, nessuna persona è rimasta ferita. Come detto a innescare il rogo è stato l'olio bollente che la padrona di casa doveva utilizzare per friggere le frittelle. Le fiamme, divampate dal piano cottura, si sono subito estese ai pensili della cucina e in parte al garage.

I vigili del fuoco accorsi da Vicenza, in breve tempo hanno spento le fiamme, evitando il peggio. Danni da fumo in alcune stanze dell'abitazione. Le operazioni di bonifica e arieggiamento dei locali sono terminate dopo circa un'ora e mezza.