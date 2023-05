Ritrovata la 17enne scomparsa, era a casa della nonna del fidanzato

Francesca non era rientrata dal turno di lavoro. Ed era uscita senza cellulare e soldi. Avviate le ricerche in tutta la regione

Aggiornamento

Francesca S., la 17enne scomparsa da sabato scorso dalla comunità alloggio di Asiago in cui era ospitata è stata ritrovata ieri sera (venerdì 26 maggio) a Valli di San Pietro, frazione di San Pietro di Cadore. Era a casa della nonna del fidanzato. La ragazza sta bene, a ritrovarla sono stati i carabinieri che l'hanno accompagnata in caserma a Santo Stefano. Ancora non sono stati chiariti i motivi che hanno spinto Francesca a non dare più notizie alla sua famiglia. Questa sera finalmente il sospiro di sollievo: dopo giorni di angoscia la 17enne è stata rintracciata e sabato (27 maggio) sarà raggiunta e riabbracciata dai genitori.

Le ricerche, dopo quelle infruttuose, proprio nel Cadore e nel Alto bellunese, in seguito ad un presunto avvistamento, si erano di nuovo concentrate a Vicenza dove pareva che la giovane fosse stata rivista giovedì attorno alle 15.30. Dopo gli appelli della mamma e di numerosi famigliari rivolti alla ragazza o a chi poteva avere sue notizie, oggi si sono aggiunti anche i suoi compagni del secondo anno dell'istituto alberghiero di Asiago postando un video su TikTok in cui chiedevano a Francesca di mettersi in contatto.

Diciassettenne scompare da casa

È scomparsa al fine del turno di lavoro e non ha dato più sue notizie. Si tratta di Francesca S., 17enne ospite ad Asiago (Vicenza) dell’associazione Famiglia Aperta sul Mondo, che da sabato 20 maggio non ha più fatto rientro facendo scattare tutte le misure di ricerca.

Avvertiti i carabinieri di Asiago il fatto è stato poi comunicato alla Prefettura di Vicenza che ha attuato la procedura per un minore scomparso dando indicazioni a tutte le forze dell'ordine regionali e nazionali.

Al momento della scomparsa la ragazza, alta 1 metro e 60, capelli castani con meches, orecchino al naso, indossava una felpa bianca, jeans scuri, scarpe da ginnastica lilla e bianche. Ha un tatuaggio a forma di farfalla sulla caviglia destra.

Dalle prime indicazioni pare che la ragazza non avesse con sé soldi o il cellulare. Sarebbe inoltre stata avvistata ieri intorno alle 18.30 alla stazione delle corriere di Vicenza.