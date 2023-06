Fondi Ue, il Veneto ha usato il 90% delle risorse assegnate

Fondi europei per il Veneto, missione ad un passo dal traguardo. Ormai restano da spendere poco più di 70 milioni di euro entro la fine dell’anno. Ma la percentuale di utilizzazione dei Fondi europei destinati alla coesione è vicina al 90%, contro uno scarso 54% della media nazionale.

Le differenze fra Veneto e resto d'Italia

Insomma, la regione viaggia ad una velocità doppia nell’utilizzazione delle risorse comunitarie rispetto alle altre aree del Paese, che rischiano di perdere buona parte dei fondi assegnati.

Non si tratta di cifre di poco conto. Nei sette anni del precedente ciclo di programmazione 2014-2020 all’Italia era stata infatti affidata una dote di circa 65 miliardi di euro. Ad oggi, la spesa complessiva certificata a Bruxelles non raggiunge i 35 miliardi, più o meno il 54% della cifra complessiva, considerando anche la quota di co-finanziamento nazionale.

Discorso diverso, invece, in Veneto. Nei sette anni previsti dal piano, sui 682 milioni a disposizione, la spesa certificata si attesta sui 611 milioni. Con una differenza di appena 71 milioni, soldi che in ogni caso vanno certificati entro la fine del 2023, per evitare di perdere la quota di finanziamenti coperta da Bruxelles. Molto peggio, ad esempio, la situazione delle altre regioni, soprattutto quelle del Sud dove è destinata la maggior parte delle risorse: la Puglia deve spendere altri 335 milioni di euro, la Calabria 616 milioni, la Campania 1,27 miliardi e la Sicilia addirittura 1,45 miliardi. In buona sostanza, al 31 dicembre scorso, la percentuale di spesa realizzata sul totale da ricevere era solo del 65,5 per cento in Calabria, del 65,7 per cento in Campania e del 64 per cento in Sicilia.

La spesa in capo allo stato centrale

Va comunque segnalato che dei 19,9 miliardi di euro di risorse europee che dobbiamo “mettere a terra” entro la fine di quest’anno, 15,3 sono in capo allo Stato centrale (Progetti PON, FESR e FSE) e 4,6 alle regioni. Insomma, sarebbe sbagliato «prendersela» solo con le amministrazioni periferiche; la necessità di investire nel personale pubblico riguarda, purtroppo, tutti i livelli. Tornando ai dati relativi ai Fondi di coesione, al 31 dicembre scorso, dei 21,2 miliardi finanziati dall’UE e gestiti dalle nostre regioni nel settennio 2014-2020, 16,6 sono stati spesi e gli altri 4,6 dovranno esserlo entro quest’anno. Ma qual è, nel dettaglio, la situazione in Veneto? E che cosa è stato finanziato? Andiamo con ordine.

Spulciando nel portale Open coesione, che aggiorna quasi in tempo reale sullo stato di attuazione dei programmi, scopriamo che i progetti conclusi sfiorano il 60%, mentre quelli ancora in corso si attestano sul 37%. Solo il 4% degli investimenti è stato, però, effettivamente liquidato. Molto positivo il fatto che, in ogni caso, nessun progetto è rimasto al palo e tutti risultano effettivamente partiti.

Per quanto riguarda i settori di intervento, a fare la parte del leone continuano ad essere i programmi destinati alla crescita della competitività delle imprese, che da soli assorbono il 41% dei fondi, circa 250 milioni di euro in sette anni. Al secondo posto nella classifica dei progetti, ci sono quelli dedicati all’inclusione sociale, con il 17% dei fondi, seguiti dallo sviluppo delle reti e dei servizi digitali (10%). Ai trasporti e alla mobilità è andata, invece, una quota dell’8% delle risorse a disposizione mentre il 6% è stato destinato alla ricerca e all’innovazione. Buona anche la percentuale dei soldi spesi per la tutela dell’ambiente, circa il 9%.

La situazione delle province venete

Per quanto riguarda la situazione delle singole province, al primo posto troviamo Padova, con una quota di risorse pari a circa 180 milioni di euro, seguita da Venezia, con 120 milioni e da Vicenza con 118. Fanalino di coda, Rovigo, con appena una trentina di milioni.

La fetta dei fondi di coesione destinata a Verona è di poco inferiore ai 90 milioni di euro, di cui 77 milioni coperti direttamente da Bruxelles.

Il resto, invece, è stato finanziato con le risorse europee. In questa provincia i progetti presentati sono stati 1.892 mentre la quota di pagamenti effettuati supera i 65 milioni di euro.•.