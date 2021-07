Fisco: contributo stranieri Irpef per 4 miliardi di euro

(ANSA) - VENEZIA, 01 LUG - E' di 4 miliardi di euro il saldo dell'Irpef a cui concorrono i contribuenti stranieri, in costante aumento in Italia. Lo rileva Fondazione Leone Moressa ricordando che i dati del Mef sulle dichiarazioni dei redditi 2020 (risptto al 2019) consentono di analizzare il peso della componente immigrata sul totale dei contribuenti in Italia: i contribuenti nati all'estero sono 4,2 milioni, hanno dichiarato 60,2 miliardi di euro di redditi e versato 9 mld di euro di Irpef. Osservando l'andamento dal 2010 al 2019, si nota un progressivo aumento sia nel numero di contribuenti nati all' estero (+27,2%) che nel volume di redditi dichiarati (+31,5%). Complessivamente, i contribuenti nati all'estero sono il 10,2% del totale, con un'incidenza che oscilla tra il 4,3% nella fascia di reddito più alta e il 15,9% in quella più bassa. Tra i contribuenti nati all'estero, quasi la metà (47,7%) ha dichiarato un reddito annuo inferiore a 10 mila euro. Tra i nati in Italia, in quella classe di reddito si attesta solo il 28,6% dei contribuenti. Molto diversa anche la situazione per i redditi oltre 25 mila euro: appena il 12,1% dei nati all'estero si colloca in questa fascia, contro il 31,1% dei nati in Italia. 162 mila) e Cina (149 mila). (ANSA).