Finisce con l'auto rovesciata nel canale: liberato da un passante, è gravissimo

Grave incidente la notte scorsa poco dopo la mezzanotte. È accaduto in via Lungo Adige a Chioggia dove un’auto è finita capovolta in un canale d’irrigazione. I primi soccorsi sono stati prestati da un passante, che dopo essere entrato in acqua è riuscito ad estrarre l’autista. I vigili del fuoco, arrivati da Chioggia e da Venezia con il nucleo sommozzatori e l’autogrù, hanno subito ispezionato l’auto semisommersa e la zona circostante per escludere la presenza di altre persone.

Il 41enne è stato intanto rianimato sul posto dal personale sanitario del Suem per poi essere trasferito in gravissime condizioni in ospedale. Successivamente si è provveduto ad agganciare l’auto e recuperarla con l’autogrù. Sul posto i carabinieri per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo le 3.