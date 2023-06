Covid, dopo 1.200 giorni la Regione Veneto ha emesso l'ultimo bollettino

La Regione ieri, 4 giugno 2023, ha emesso l'ultimo bollettino quotidiano sull'andamento del contagio da covid-19 in Veneto. L'Arena aveva scelto di smettere di pubblicarli il 6 marzo. La pubblicazione è durata per 1.200 giorni e per un lungo periodo i bollettini sono stati due al giorno.

In questo periodo, cioè dal febbraio 2020, in Veneto si sono sommati oltre 2milioni e 700 mila casi positivi e circa 17.000 morti. Nel Veronese sono stati circa 477.000 i positivi e 3.400 i morti per il coronavirus. Il primo decesso in Italia si registrò proprio in Veneto.

Attualmente in regione i positivi sono 16.000 ma, grazie ai vaccini, ora gli effetti del coronavirus sono estremamente attenuati.