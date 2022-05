Findomestic, in Veneto consumi beni durevoli +12,9% nel 2021

(ANSA) - VENEZIA, 20 MAG - Nel 2021 in Veneto la spesa delle famiglie per i beni durevoli è cresciuta del 12,9% (6,6 miliardi di euro di spesa totale, terzo posto dopo Lombardia e Lazio). Lo afferma una ricerca dell'Osservatorio dei Consumi Findomestic, realizzata in collaborazione con Prometeia. L'incremento in Veneto è stato inferiore alla media nazionale (+13,6%) e fra i più bassi rispetto alle altre regioni. Venezia (+14,6%) e Treviso (+13,3%) sono le uniche province che hanno visto un aumento nei consumi di beni durevoli più elevato rispetto alla media regionale: a Padova (+12,7%), Rovigo (+12,6%), Verona (+12,4%), Vicenza (+12,1) e Belluno (+11,7%) si è registrata infatti una crescita più bassa rispetto al dato veneto. "Gli unici comparti dove si registrano performance superiori rispetto alla media nazionale - commenta Claudio Bardazzi, responsabile dell'Osservatorio - sono quelli dell'elettronica di consumo (+46,3%, contro +40,6% media Italia) e degli elettrodomestici (+16,8%, contro +16,7%), mentre il segmento delle auto nuove mostra una crescita in linea con il dato nazionale (+6,5%) ma più che raddoppiata rispetto alla media del Nord-Est (+2,9%). (ANSA).