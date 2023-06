Filma parti intime donna, bloccato da Polfer e denunciato Accade a Mestre a segnalare l'uomo la vittima

(ANSA) - VENEZIA, 29 GIU - Filmava con uno smartphone le parti intime di una donna per questo un uomo è stato fermato e denunciato all'Autorità giudiziaria con l'accusa di molestie e violenza privata dalla Polfer di Mestre. Una giovane ha notato l'uomo che la filmava mentre era sulle scale del sottopassaggio e ha segnalato il fatto agli agenti. Grazie alla descrizione fornita dalla donna, gli operatori Polfer hanno rintracciato e fermato il presunto autore. Dalla verifica in banca dati è emerso che l'uomo era già stato deferito all'Autorità giudiziaria per analoghi reati. L'attività di indagine, inoltre, ha consentito di rinvenire ulteriore materiale informatico che è stato posto sotto sequestro. (ANSA).