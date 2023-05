Fiere, Samoter Verona chiude con oltre 40mila visitatori

(ANSA) - VERONA, 07 MAG - Ha chiuso oggi a Veronafiere il 31/o Samoter, il salone dedicato alle macchine per costruzioni, che ha registrato in cinque giornate di manifestazione più di 40mila visitatori specializzati, da 91 nazioni, con Germania, Spagna e Francia ai primi tre posti per numero di arrivi. Business, innovazione, internazionalità e formazione sono le cifre di questo Samoter che ha riunito, in fiera a Verona, 536 aziende espositrici di cui 115 arrivate dall'estero, da 23 paesi, con il ritorno anche di grandi player del comparto come CGT Caterpillar e Hitachi. La 31/A edizione di Samoter ha visto un focus sull'adozione delle nuove tecnologie nel mondo construction, per renderlo sempre più competitivo e sostenibile. I visitatori hanno potuto così vedere all'opera le macchine del futuro nella nuova area espositiva dinamica al debutto quest'anno: il Cantiere digitale, parte del progetto del Samoter Lab. Oltre che sugli affari, protagonisti di oltre 500 incontri b2b fissati dalle aziende con più 106 top buyer stranieri da 36 paesi selezionati da Veronafiere e ICE-Agenzia, Samoter si è confermata una fiera di contenuti, con più di 80 iniziative formative e attività educational realizzate con partner tecnico-scientifici di alto profilo. (ANSA).