Fi: Berlusconi nomina nuovi 7 coordinatori regionali

(ANSA) - ROMA, 24 MAR - "Per dare pieno supporto al lavoro" che attende Forza Italia in vista delle elezioni europee "con una squadra coesa e radicata su tutto il territorio nazionale", Silvio Berlusconi ha provveduto a nominare sette nuovi Coordinatori Regionali. Si tratta: - Per la Basilicata: Sen. Maria Elisabetta Casellati; - per l'Emilia Romagna: On. Rosaria Tassinari; - per la Lombardia: On. Alessandro Sorte; - per il Molise: Sen. Claudio Lotito; - per la Sicilia: Dott. Marcello Caruso; - per la Toscana: Dott. Marco Stella; - per il Veneto: On. Flavio Tosi. (ANSA).