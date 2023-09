Rapina alla Festa del Baccalà: bottino di 30 mila euro. Trovata nel Veronese l'auto del «colpo»

Colpo da 30mila euro alla Festa del Bacalà alla Vicentina di Sandrigo. Poco dopo le 23.30 di ieri sera, lunedì 25 settembre, tre malviventi hanno rapinato il tesoriere della Pro Loco, associazione che organizza la manifestazione, rubandogli l'incasso della serata di chiusura della kermesse.

La dinamica

Il volontario, che si stava recando in una banca del centro per depositare la somma, è stato spinto a terra e malmenato mentre stava raggiungendo la propria vettura nel parcheggio di via Monsignor Arena, ad appena cento metri dallo stand gastronomico di Parco 3000.

Seat rubata e ritrovata in fiamme a Povegliano

Rubato il bottino, i rapinatori si sono dileguati a bordo di una Seat Leon nera. L'auto utilizzata per la fuga è stata trovata in provincia di Verona dai carabinieri di Villafranca. Intorno alle 2 del mattino i vigili del fuoco volontari di Villafranca sono stati chiamati da un passante che ha notato la vettura in fiamme in un campo sulla Provinciale 52 a Povegliano, ai confini con Castel d'Azzano.

Due feriti nella colluttazione

Il malcapitato si è recato al pronto soccorso del San Bortolo di Vicenza a causa delle contusioni riportate nella colluttazione. Soccorsa anche la moglie del volontario che, nelle concitate fasi della rapina, è scivolata sull'asfalto riportando una frattura al braccio.

La Pro Loco ha immediatamente denunciato l'episodio ai carabinieri della stazione di Sandrigo che ora sono sulle tracce dei delinquenti.

Nella notte furto anche al patronato Arena

Nella notte s’è verificato un altro furto nel cuore di Sandrigo. Uno o più sconosciuti hanno forzato le porte del patronato Arena sottraendo il fondo cassa del bar interno e della sala giochi. Il bottino totale ammonterebbe a circa 200 euro.