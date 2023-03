Ferite due donne durante demolizione stadio Appiani a Padova

(ANSA) - PADOVA, 28 MAR - Due donne sono rimaste ferite in maniera lieve dopo che sull'auto su cui viaggiavano è caduto un pezzo di cemento della gradinata dello Stadio Appiani, in fase di demolizione a Padova. Le due, madre e figlia di 57 e 15 anni, stavano transitando con la loro auto in una via limitrofa all'impianto sportivo. Sono state quindi portate al Pronto Soccorso dell'ospedale di Padova con ferite fortunatamente lievi e dimesse qualche ora dopo. La ditta stava operando nella fase di demolizione quando un pezzo della gradinata è finito oltre il cantiere, cadendo sul parabrezza. Sul posto è arrivato il marito della donna, ed è intervenuto anche l'assessore comunale allo Sport, Diego Bonavina. (ANSA).