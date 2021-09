Femminicidio a Vicenza: ritrovata la pistola del delitto

Era nascosta in un pollaio

(ANSA) - VICENZA, 14 SET - Era stata nascosta in un pollaio la pistola usata da Pierangelo Pelizzari per uccidere la moglie Rita Amenze davanti all'azienda di Noventa Vicentina dove la donna lavorava. I Carabinieri su indicazioni fornite dallo stesso assassino hanno ritrovato l'arma, avvolta i un sacco, in un locale adiacente all'abitazione dell'uomo e adibito a pollaio. Oltre alla pistola, i militari hanno scoperto un contenitore con numerosi colpi dello stesso calibro di quelli che hanno ucciso Rita. (ANSA).