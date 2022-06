Fanno il picnic sulla pista di atterraggio dell'elisoccorso. «Se arriva ci spostiamo...»

Hanno visto una bella area pianeggiante, l'ideale per un pic nic in un giorno festivo. Così hanno posizionato un tavolo, le sedie e si sono accomodati per il pranzo. Peccato che l'area fosse la pista di atterraggio dell'elisoccorso, utilizzata nelle operazioni di salvataggio e di emergenza. L'incredibile vicenda ha visto come teatro, oggi intorno alle 13, Passo Xomo, tra la valle di Posina e la Val Leogra. Alla vista dei due, la squadra del soccorso alpino di Schio si è avvicinata per redarguire la coppia, spiegando che si trovavano su un'area di atterraggio per gli elicotteri utilizzati nelle operazioni di salvataggio. «Certo, lo sappiamo - è stata la risposta -. Se arriverà l'elicottero, ci sposteremo subito». Il Soccorso alpino di Schio raccomanda di lasciare sempre sgombre le aree utilizzate dai mezzi di soccorso per non ostacolare le eventuali operazioni di emergenza.