Falcone, a Chioggia la teca con i resti dell'auto di Capaci

(ANSA) - CHIOGGIA, 10 MAR - La città di Chioggia ha intitolato oggi un tratto della riva Lusenzo a Francesca Morvillo, la moglie di Giovanni Falcone, uccisa con lui e gli agenti di scorta nella strage di Capaci, nel maggio 1992. Nella stessa occasione, davanti al Municipio della cittadina, è stata collocata la teca contenente i resti della Fiat Croma azzurra (nome in codice Quarto Savona Quindici), sulla quale persero la vita gli agenti di scorta del giudice, Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Dicillo. L'iniziativa, promossa dal Ministero dell'Interno in collaborazione con Lions Club e l'associazione 'Quarto Savona Quindici, presieduta da Tina Montinaro, si inserisce nella in una tre giorni di manifestazioni dedicata alla legalità, organizzata dal Comune di Chioggia. (ANSA).