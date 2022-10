Evade dai domiciliari per rubare sigarette ad un distributore. Arrestato un trentenne

Evade dai domiciliari per compiere dei furti. Polizia arresta un pregiudicato cubano di 30 anni. La scorsa notte, alle 3, gli agenti della Volanti di Vicenza hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, A.P.Y., già gravato da precedenti penali e di polizia per reati di varia natura, in particolare contro il patrimonio. I poliziotti, durante il servizio di perlustrazione, in via Rossi hanno notato un uomo a piedi e lo hanno riconosciuto.

Aveva banconote occultate nei calzini, provento di furto

Dopo averlo bloccato mentre fingeva di condurre una conversazione con il telefono cellulare, hanno accertato che si trattasse proprio del cittadino cubano gravato dalla misura restrittiva. Nel corso dei successivi controlli gli agenti hanno rinvenuto nella sua disponibilità alcune banconote accartocciate ed occultate nei calzini delle scarpe, per un totale di 200 euro.

Perquisizione in casa: rinvenuti 66 pacchetti di sigarette rubati

La perquisizione è proseguita nell'abitazione dell'uomo, dalla quale si era allontanato senza alcuna autorizzazione; all’interno gli agenti hanno rinvenuto, occultati nella cantina sita nel piano interrato, una borsa contenente 66 pacchetti sigillati di sigarette.

Successivamente, durante l’effettuazione dei controlli, alle ore 3.30 la centrale operativa della Questura riceveva una richiesta di intervento per un furto all’interno di una stazione di servizio di viale Del Lavoro.

Il furto nella stazione di servizio di viale Del Lavoro

Contattati i responsabili dell’esercizio commerciale, questi hanno confermato che un soggetto sconosciuto, dopo aver scardinato la finestra, poco prima era riuscito ad accedere all’interno asportando dall’espositore circa 50, 60 pacchetti di sigarette. Inoltre dal registratore di cassa il ladro era riuscito ad asportare tutto il denaro che vi era contenuto per una somma complessiva di circa 250 euro.

Gli agenti, grazie alla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza, sono stati in grado di riconosce il responsabile nella persona di A.P.Y., tratto in arresto poco prima per il reato di evasione. Condotto negli uffici di viale Mazzini in stato di arresto, il soggetto è in attesa dell'udienza di convalida in tribunale.