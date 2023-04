Evacuata scuola per fuga gas nel bellunese, nessun ferito

(ANSA) - PIEVE DI CADORE, 26 APR - Studenti e personale scolastico, circa 140 persone, della scuola Tiziano a Pieve di Cadore sono stati evacuati per una fuga di gas. Nessuno è rimasto intossicato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Santo Stefano, Pieve di Cadore e Belluno che, con il funzionario di guardia e capo turno, hanno iniziato a verificare tutti i locali.. All'interno di una stanza, utilizzata da altre persone, sono state rinvenute alcune bombole di Gpl con degli utilizzatori collegati, dove è stata constatata la perdita. La fuoriuscita è stata subito bloccata, i locali arieggiati e messi in sicurezza. Al ripristino di tutte le condizioni di sicurezza della struttura gli studenti e il personale scolastico hanno fatto rientro in sede. (ANSA).