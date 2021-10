Estremo: Andrea Marcato vince la 3100 Mile Race

(ANSA) - ROMA, 18 OTT - L'italiano Andrea Marcato ha vinto la 25/a edizione della Sri Chinmoy Self-Transcendence 3100 Mile Race, la corsa su strada certificata più lunga al mondo, completando la distanza in 42 giorni, 17 ore, 38 minuti e 38 secondi. Il 39enne veneto ha corso una media di quasi 72 miglia (116 km) al giorno, stabilendo un nuovo record italiano, ed è diventato il terzo umano più veloce al mondo a completare una corsa di 3.100 miglia. Raggiunto il traguardo, la scorsa notte a New York, è subito ripartito per completare la distanza di 5000 chilometri. La Sri Chinmoy Self-Transcendence 3100 Mile Race è iniziata il 5 settembre e continua fino al 26 ottobre. I concorrenti hanno 52 giorni di tempo per completare la corsa. Per raggiungere il loro obiettivo di 3.100 miglia (4989 km) in 52 giorni, i partecipanti devono registrare una media di 59,6 miglia al giorno - più di 2 maratone. Questo significa un totale di 118 maratone in successione. La gara è stata descritta come il "Monte Everest dell'ultra-running". Tuttavia, più di 4.000 persone hanno raggiunto la cima dell'Everest dal 1953. Solo 49 hanno completato una corsa di 3.100 miglia in 24 anni. (ANSA).