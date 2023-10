Esplode un deposito di fuochi d'artificio: operaio ustionato trasportato a Borgo Trento

La colonna di fumo visibile per decine di chilometri. E' un impianto Parente. I vigili del fuoco indagano sulle cause. Il ferito portato a Verona

A Melara, a pochi chilometri da Ostiglia (Mantova), è esploso questa mattina (3 ottobre) un deposito della ditta di fuochi d’artificio Parente fireworks.

Un operaio è stato trasportato all'ospedale di Borgo Trento. La deflagrazione è stata udita distintamente dai comuni limitrofi.

Melara, comune di Rovigo, a quattro chilometri in linea d’aria dal confine di Correggioli, ultima frazione della provincia mantovana. Intorno le 12 un boato, udito distintamente, ha attraversato il circondario.

Al momento sono ancora in corso le operazioni da parte dei vigili del fuoco, intervenuti da Castelmassa e Rovigo. Non sono state allertate squadre dal mantovano.

L’area che prima era occupata dal deposito è ora completamente sgombra: rimangono solo le macerie e tizzoni che i vigili del fuoco hanno lavorato per raffreddare.

Le cause dell’esplosione sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.



C’è un ferito. Si tratta di un operaio 60enne, trasportato con importanti ustioni in ospedale ma non risulta in pericolo di vita. E’ stato elitrasportato in ospedale a Verona, nel reparto ustionati. Distanza e disponibilità del mezzo hanno fatto propendere per un trasporto diverso da quello su strada.

L’esplosione, e la colonna di fumo, sono state subito avvertite e viste nel raggio di decine di chilometri, sino ai comuni mantovani oltre il confine.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO