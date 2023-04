Espianto a cuore fermo: il dono salva cinque vite. La lettera del primario ai genitori e al figlio che non c'è più

Un giovane vicentino muore. Gravissimi e devastanti danni cerebrali che non rispondono ad alcun trattamento. Una situazione irreversibile, senza ritorno. In rianimazione il primario Vinicio Danzi e gli specialisti che si sono alternati nei turni hanno fatto l'impossibile per riportarlo alla vita. Ma la lotta è stata vana. Dietro la morte si accende nell'ora più buia la speranza di restituire una vita nuova ad altre persone che la stanno perdendo e attendono con ansia il dono di un organo. Il ragazzo, quando la vita gli sorrideva, si era recato in municipio per rinnovare la carta d'identità con il preciso intento che, sul documento, apparisse la volontà di donare gli organi in caso di decesso. E così i suoi genitori, quando, parlando con loro, Danzi ha dovuto dire ciò che un padre e una madre non vorrebbero mai sentire, pur nella tragedia, hanno avuto subito la forza d'animo di acconsentire alla richiesta che, in questi casi, il medico rivolge ai familiari di chi muore: «Sì - hanno risposto - . Lui avrebbe voluto donare».

Espianto a cuore fermo: che cos'è

Da quel momento è iniziata una corsa contro il tempo. E si è fatto per la prima volta al San Bortolo, nella storia dell'ospedale, un prelievo di organi a cuore fermo, quella che può avvenire in determinate condizioni e nel rispetto assoluto dei principi della cosiddetta "dead donor rule", dopo l'accertamento della morte, quando il decesso avviene per arresto cardio-circolatorio terminale. È una donazione che richiede organizzazione, tecnologie e risorse umane difficilmente presenti al di fuori di pochi grandi ospedali, e che ha permesso un notevole aumento dei trapianti. Nel Veneto, prima di oggi, se ne sono fatte pochissime a Verona e a Padova, una sola a Treviso. Ora, dunque, anche a Vicenza. L'esperienza pilota a Pavia nel 2007, poi dal 2015 lo sviluppo di programmi di donazione controllata a cuore fermo in alcuni ospedali e in varie regioni italiane, e un'attività di donazione condotta con tecniche innovative di perfusione e ricondizionamento degli organi, che, proprio per questa possibilità di assicurare la circolazione del sangue e l'ossigenazione prima e dopo il prelievo, durante il trasporto e per alcune ore prima di eseguire il trapianto, ha portato ad ottimi risultati. La direzione dell'ospedale ha chiesto l'autorizzazione al coordinamento regionale per i trapianti del Veneto. Il responsabile Giuseppe Feltrin ha accelerato al massimo i tempi. È giunto il via libera. I cardiochirurghi del San Bortolo hanno avviato, appunto a cuore fermo, la procedura di circolazione extra-corporea per garantire la funzionalità degli organi da trapiantare, per mantenerli vitali ed evitare il pericolo di ischemie. Sono stati così prelevati polmoni, reni e fegato.

Cinque persone salvate

Intanto, attraverso il Nord Italia Transplant, il centro di riferimento che da Milano, incrociando i dati fra donatori e pazienti in lista di attesa, coordina le donazioni provenienti dalle rianimazioni, gli interventi di trapianto ed effettua l'assegnazione degli organi in sinergia con il Centro nazionale trapianti, erano stati allertati gli ospedali del Veneto che avrebbero dovuto ricevere gli organi. Dai tre ospedali sono arrivare altrettante equipe che hanno prelevato gli organi. A Verona è andato il fegato, a Padova i polmoni e un rene, a Treviso il secondo rene. I pazienti da trapiantare erano stati già preparati nelle sale operatorie. Cinque persone, da tempo nel lungo tunnel della malattia, sono ritornate a vivere.

La lettera del primario Vinicio Danzi

Una vicenda che ha toccato molto Vinicio Danzi, primario di anestesia e rianimazione dell'ospedale di Vicenza, un medico che la morte, in un reparto che spesso è l'ultima spiaggia, l'anticamera dell'abisso, la vede da vicino ogni giorno negli occhi di pazienti gravissimi che spengono l'ultimo respiro nel tubo dell'ossigeno che ha cercato di tenerli attaccati alla vita come un sottile filo di speranza. Per uno come lui vedere un'esistenza finire, ancora di più quando quel drammatico passo finale riguarda un giovane, come anche le lacrime, lo sgomento, il dolore insostenibile, il lutto senza uguali di genitori che perdono un figlio, non diventeranno mai un'abitudine.

E così ha scritto: «La morte non è niente. Sono solo passato dall'altra parte: è come fossi nascosto nella stanza accanto. Io sono sempre io e tu sei sempre tu. Quello che eravamo prima l'uno per l'altro lo siamo ancora. Rileggo queste parole di Sant'Agostino nel silenzio del mio studio, parole lette poco prima assieme ad un padre ed una madre che stanno provando un dolore indefinibile per la perdita di un giovane figlio. Ma se quest'angoscia che provano non ha confini, ripenso a quel dono grandissimo che lui ha saputo dare passando nella stanza accanto. Forse questo potrà mitigare, anche se in piccola parte, lo struggente ricordo di questi momenti».

Poi Danzi ripercorre una storia che nel morire rende immortale ciò si fa per gli altri misurando la vita non sulla durata ma in quanto si è saputo donare: «Sì...lui ignaro di ciò che sarebbe successo in un futuro così vicino, aveva espresso la volontà di donare i suoi organi a chi ne avesse avuto bisogno, così come il suo midollo osseo in vita se vi fosse stata l'occasione di aiutare qualcuno. E loro, pur in un momento così duro, hanno voluto avvenisse ciò che il loro figlio desiderava: dare un senso a questo suo desiderio».

Per questo la riconoscenza scritta con il cuore dal medico che ha fatto di tutto, si è dovuto arrendere dinanzi a una patologia devastante e irreversibile, ma ha visto in mezzo ad un'odissea un segno straordinario di amore: «Io, da parte mia, come di tutti i sanitari che hanno collaborato, ma in particolar modo da parte di chi riceverà questo dono, sento la necessità di scrivere queste poche righe a loro e al loro figlio. Righe che terminano con un grande grazie».