Esodo e controesodo, aumentano traffico e code in Autostrada AA (V. 'Esodo e controesodo insieme, traffico...' delle 12:21)

(ANSA) - TRIESTE, 19 AGO - Sono aumentati a 7 i chilometri di coda di veicoli in uscita da Trieste per il controesodo, nel tratto di Autostrada Alto Adriatico da Sistiana al Lisert. Una situazione analoga allo scorso anno, anche se stavolta i transiti per chi si lascia le vacanze alle spalle tornando dalle ferie sono in aumento (+2%). Nel tratto più trafficato di Autostrada AA, cioè Trieste-Venezia, si registrano ancora code a tratti anche tra Latisana e San Stino. Nel corso della giornata non si sono verificati incidenti di rilievo. Le previsioni per la società di gestione è che raggiungeranno le 190 mila automobili in transito a fine giornata. (ANSA).