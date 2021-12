Eseguite 46mila terze dosi in Veneto in 24 ore. Tra i bambini, prenotazioni e vaccini per il 9,4%

Sono 51.321 le dosi di vaccino anti Covid somministrate ieri in Veneto. Di queste, 3.665 sono prime dosi e quasi 46mila terze dosi secondo il bollettino regionale aggiornato alle 23.59 di ieri. Sono in totale oltre 8,6 milioni le dosi somministrate ai residenti nella nostra regione di cui quasi 3,4 milioni di prime dosi. Si avvicina a a 1.3 milioni il totale di booster/addizionali. Secondo i calcoli di Azienda Zero, quindi, l'86,6% dei residenti over 12 ha ricevuto almeno una dose mentre 84,8% ha fatto la seconda dose e il 28,6% ha ricevuto anche la terza. Tra i più piccoli, il 9,4% dei bambini tra 5 e 11 anni ha ricevuto una dose o ha effettuato la prenotazione.

Ieri nel Vicentino, tra Ulss8 (4.636) e Ulss 7 (3.258), sono stati inoculati 7.894 vaccini per un totale di 850.379 da inizio campagna vaccinale. Finora, secondo la Regione, il 78,6% della popolazione residente sul territorio dell'Ulss Berica e il 75,4% residente nell'area dell'Ulss Pedemontana ha ricevuto almeno una dose di vaccino anti Covid. Poco distanti le percentuali di chi ha completato il ciclo delle due dosi. Il 24% della popolazione dell'Ulss7 e il 26% dell'Ulss 8 ha effettuato la dose booster (la terza).