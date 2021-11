Escursionista di 71 anni muore sulle Prealpi vicentine

Un uomo di 71 anni di Abano Terme (Padova) è stato colto da malore ed è morto lungo il sentiero che dal Rifugio Campogrosso porta a Pian delle Fugazze, sulle Prealpi Vicentine. Alle 12.45 il Suem 118 di Vicenza ha allertato il Soccorso alpino di Recoaro-Valdagno, che ha fornito informazioni al personale del rifugio, partito con un defibrillatore per raggiungere gli amici dell’uomo, che gli stavano praticando le manovre di rianimazione. Sono stati raggiunti dopo una ventina di minuti anche da una squadra di soccorritori: a loro è subentrata l’équipe sanitaria dell’elicottero di Verona Emergenza, ma non c’è stato nulla da fare. La salma è stata portata fuori dal bosco in un punto agevole per il recupero, e affidata all’eliambulanza.