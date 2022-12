Enogastronomia:quarta edizione Guida al mangiare e bere bene

(ANSA) - VENEZIA, 06 DIC - Sarà presente da domani nelle edicole e librerie l'edizione 2023 della "Guida al mangiare e bere bene a Vicenza e in Veneto" edita dal quotidiano 'Il Giornale di Vicenza' e curata dal giornalista e gastronomo Alberto Tonello. Giunta alla quarta edizione l'iniziativa racconta l'eccellenza di ristoranti, trattorie, cantine, pizzerie, birrerie del vicentino in particolare e più in generale del Veneto. In chiave regionale i promotori hanno deciso di non inserire i mostri sacri e stellati della ristorazione ma hanno recensito i locali, anche meno noti, dove si mangia bene con un ottimo rapporto qualità/prezzo, quelli con una cucina genuina fatta di cibi di stagione e ricchi tuttavia di una creatività che merita maggiore notorietà. Un volume di grande comodità, magari da tenere in auto da veri viaggiatori golosi, per scoprire di volta in volta angoli sconosciuti ma pregevoli dell'enogastronomia veneta. Arricchiti, rispetto alla passata edizione, i sommari tematici divisi per tipologia, per permettere agli appassionati gourmet di scegliere in base alla tipologia dei piatti che ognuno vuole mangiare. Quest'anno la "Guida", 256 di pagine contenenti le schede di ogni prodotto e locali selezionati, presenta la novità dell'ingresso di una selezione di cantine del Veneto realizzata con degustazioni alla cieca da sommelier professionisti coordinati dal direttore di Wine Meridian Fabio Piccoli. Per quanto riguarda la sezione 'pizzerie' è stata introdotta una classifica veneta delle '25 Best Pizza Veneto' in collaborazione con l'associazione 'Eccellenza nella pizza'. Complessivamente la "Guida" recensisce in modo giornalistico, con prove sul campo, 276 ristoranti, 122 cantine, 374 vini, 76 pizzerie. Tutti indirizzi e suggerimenti golosi per permettere anche quando si è in trasferta di acquistare una bottiglia buona o di andare a mangiare in un locale testato da giornalisti specializzati, a garanzia della massima qualità. (ANSA).