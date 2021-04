Emma, Gabbani, Benji Fede confermati all'Arena

(ANSA) - ROMA, 06 APR - Gli show di Emma, Francesco Gabbani, Benji & Fede e Enrico Brignano sono confermati all'interno della stagione estiva 2021 dell'Arena di Verona: lo annunciano Friends&Partners e Vivo Concerti, in accordo con Arena di Verona Srl. Questo il calendario. "Emma - Arena di Verona" 6 giugno (7/8 giugno) 2021: in base alla capienza covid che verrà definita dalle prossime disposizioni governative, i biglietti venduti potrebbero essere distribuiti tra il 6, il 7 e l'8 giugno. Entro il 2 maggio sul sito Friendsandpartners.it verranno comunicate tutte le informazioni relative alla biglietteria. "Francesco Gabbani - In Arena e Viceversa" 4 luglio (5 luglio) 2021: il concerto di Gabbani inizialmente fissato per il 26 aprile 2021 è rinviato al 4 luglio 2021. In base alla capienza covid che verrà definita dalle prossime disposizioni governative, i biglietti venduti potrebbero essere distribuiti tra il 4 e il 5 luglio. Entro il 2 maggio sul sito vivoconcerti.com verranno comunicate tutte le informazioni relative alla biglietteria. "Benji&Fede all'Arena di Verona - Il concerto evento", inizialmente fissato per il 3 maggio 2021 è rinviato ma confermato all'interno del calendario eventi dell'Arena di Verona della stagione estiva 2021. La nuova data verrà comunicata entro il 2 maggio unitamente alle informazioni relative alla biglietteria. "Enrico Brignano - Un'ora sola vi vorrei" 2021, inizialmente fissato per il 7 giugno, è rinviato ma confermato all'interno del calendario eventi dell'Arena di Verona della stagione estiva 2021. La nuova data verrà comunicata entro il 2 maggio unitamente alle informazioni relative alla biglietteria. I biglietti acquistati per gli show di Emma, Francesco Gabbani, Benji&Fede e Enrico Brignano restano validi. Tutti gli spettacoli saranno organizzati nel rispetto delle linee guida e dei protocolli atti a prevenire la diffusione del contagio da Covid-19. Tutti i posti saranno numerati e distanziati. (ANSA).