Elicottero disperso, era diretto nel Trevigiano

(ANSA) - VENEZIA, 09 GIU - Era diretto a Castelminio di Resana, nel Trevigiano, l'elicottero scomparso dai radar al confine tra Emilia e Toscana. Lo confermano fonti della Roto Cart, azienda specializzata nella produzione di carta per usi domestici, perchè il velivolo da tre giorni faceva la spola tra Lucca e il Trevigiano per portare alcuni buyer in azienda. A bordo c'erano, secondo il titolare della Roto Cart Giuliano Gelain, 4 cittadini turchi e due libanesi, oltre al pilota. (ANSA).