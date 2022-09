Elezioni: Calenda, arriveremo sopra il 12%

(ANSA) - VENEZIA, 09 SET - "Arriveremo sopra il 12%": lo ha ripetuto oggi a Mestre il leader di Azione , e portavoce del Terzo polo, Carlo Calenda. "Ci arriveremo perchè lo confermano tutti i sondaggi, Pagnoncelli in particolare dice oggi che in una settimana abbiamo preso quasi 2 punti percentuali - ha aggiunto - . Quindi quello che sta succedendo è che finalmente si è mossa una marea, che si è stancata di vedere la politica che continua a dire 'i fascisti, i comunisti' però poi sul rigassificatore, sulla sanità, sull'istruzione non decide niente". "Abbiamo bisogno di votarlo - ha sottolineato - il modo di fare politica che di Draghi ci è piaciuto. Non possiamo sempre pensare che ci piacciono Draghi e Mattarella e poi votiamo persone che hanno un modo di fare politica che è il contrario di quello di Draghi e Mattarella". (ANSA).