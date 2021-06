È ufficiale, da lunedì Veneto in zona bianca. E per la Germania l'Italia non è più tra i Paesi a rischio Covid

Arriva la conferma ufficiale: da lunedì 7 giugno Veneto, Abruzzo, Liguria e Umbria passeranno in zona bianca. Il ministro della Salute Roberto Speranza, rende noto il ministero, firmerà in giornata una nuova Ordinanza sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di regia che andrà in vigore da lunedì prossimo.

Intanto un'altra buona notizia arriva da Berlino: l’Italia a partire da domenica prossima non sarà più considerata zona a rischio covid per la Germania. Lo ha reso noto il Robert Koch Institut, a quanto riferisce Dpa. Chi entrerà in Germania dall’Italia via terra non dovrà osservare limitazioni, mentre chi arriverà in aereo dovrà ancora presentare all’ingresso un test negativo. Cancellate dalla lista dei paesi a rischio anche il Vaticano, la Repubblica Ceca, parte dell’Austria.