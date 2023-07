Drive-in in barca, a Venezia il cinema viaggia sull'acqua Da domenica 30 luglio per sei serate all'Arsenale

(ANSA) - VENEZIA, 27 LUG - Parte domenica 30 luglio la quarta edizione di Cinema Barch-In, il drive-in in barca che, per sei serate, trasformerà lo storico Arsenale di Venezia in uno spazio di spettacolo, musica e condivisione grazie al supporto del Comune di Venezia, di Vela Spa e della Marina Militare. La rassegna si sviluppa in due parti, il 30 e 31 luglio e poi dal 3 al 6 agosto nell'ambito de "Le Città in Festa". L'edizione 2023 avrà come filo conduttore un tema ispirato a Le città invisibili di Italo Calvino, in occasione del centenario della nascita. Film, documentari, animazione e cortometraggi, nella varietà di stili e generi che da sempre contraddistingue la rassegna, racconteranno i mille volti di una Venezia reale e immaginata. Ogni serata è introdotta, al momento dell'ingresso delle barche in bacino, da un intrattenimento (Aperiporto) curato da Radio Ca' Foscari, da stand-up comedy e musica dal vivo appartenente a generi diversi, oltre che da brevi approfondimenti dei film in programma. Si inaugura il 30 luglio con una serata realizzata in collaborazione con l'Associazione Piazza San Marco e La Fabbrica del Vedere-Archivio Carlo Montanaro. Ad aprire il programma alle 21 il cortometraggio sonoro del 1935 Papageno di Lotte Reiniger (1935), una silhouette fantasy basata su Il Flauto magico di Mozart, che verrà introdotto da Carlo Montanaro. A seguire il documentario Lo sguardo su Venezia, di Simone Marcelli (2021), con la voce narrante dell'attrice Ottavia Piccolo, che lo introdurrà dal vivo insieme al regista. Per concludere la serata, in anteprima italiana verrà presentato il cortometraggio francese Venise n'existe pas, opera prima dell'attrice Ana Girardot, interamente girato a Venezia. Il 31 luglio è invece la serata dedicata al cinema indipendente in collaborazione con Quarta Parete & Udu (Unione degli Studenti Universitari Italiani). Dopo il concerto del Lorenzo Liuzzi Trio alle 19.30, in programma alle 21 il cortometraggio Ai bambini piace nascondersi, che verrà introdotto dalla stessa regista Angela Norelli, la quale immagina un mondo da cui sono scomparsi i bambini. Segue Aftersun di Charlotte Wells (2022), per la prima volta proiettato su grande schermo. (ANSA).