Dopo il Consiglio di Stato anche il Tar dice «no» alla delibera regionale sugli Oss come infermieri

Il Tar del Veneto ha sospeso la delibera della giunta regionale che, secondo i suoi oppositori, farebbe utilizzare nelle case di riposo gli operatori socio-sanitari al posto degli infermieri.

La notizia è arrivata ieri sera quando il tribunale regionale amministrativo del Veneto presieduto dalla dottoressa Alessandra Farina e con consigliere estensore Alessio Falferi, oltre a Mara Spatuzzi come consigliere referendario, ha bloccato fino a dicembre 2021 l’atto della giunta regionale del Veneto del 16 marzo 2021 numero 305, pubblicata nel Bur il 2 aprile 2021 sulla “Approvazione del percorso di Formazione complementare in assistenza sanitaria dell'Operatore Socio-Sanitario e modalità organizzative di carattere generale”.

In pratica i magistrati hanno ritenuto fondate le ragioni dei ricorrenti conto la Regione e hanno di fatto sospeso la efficacia dell’atto regionale contro il quale si erano scagliati, a livello nazionale, sia il Coordinamento degli Ordini delle Professioni Infermieristiche, che un gruppo di parlamentari di Italia Viva.

Questi ultimi, tra cui il sindaco di Garda e deputato Davide Bendinelli, avevano presentato un'interrogazione urgente al ministro della Salute Roberto Speranza. Bendinelli, incalzato da Elisabetta Elio, vicepresidente di Uneba Veneto, l'associazione delle istituzioni di assistenza sociale degli 80 centri servizi per la terza età attivi nel Veronese, aveva esternato a L’Arena il proprio pensiero riguardo la illegittimità della delibera della giunta veneta.

«Non è cercando di piazzare gli operatori socio-sanitari al posto degli infermieri che si risolvono i problemi delle carenze di organico nelle case di riposo venete. La Regione assuma professionisti che hanno studiato per fare questo mestiere, sancisca ulteriori accordi con le case di riposo e non cerchi scappatoie di dubbia legittimità con delibere che, in pratica, portano a sostituire il personale specializzato e adeguatamente formato con persone che il Consiglio di Stato ha già definito pochi giorni fa non essere professionisti sanitari ma personale di interesse sanitario», aveva detto Bendinelli.

La questione è delicata perché in ballo c'è il prosieguo della attività di alcune case di riposo anche veronesi, che si trovano in situazione di emergenza a causa dello scarso numero di infermieri. Nel Veronese, secondo i dati riferiti da Uneba Veneto «manca, come in tutta la regione, il 30% degli infermieri: si tratta di più di 170 dei circa 500 previsti e la situazione peggiorerà ancora visto che molti hanno partecipato ai concorsi della sanità pubblica e, per ora, rimangono nei nostri Centri solo in forza del distacco temporaneo possibile per una recente disposizione regionale», aveva spiegato la rappresentante di Uneba.

La delibera è contestata a livello nazionale perché, secondo i ricorrenti, è un atto lesivo delle prerogative della categoria, giudicata «irricevibile» perchè «apre alla possibilità di utilizzare gli Oss rispetto ad atti propri dell’assistenza clinica del paziente di competenza esclusiva di medici ed infermieri», a fronte di «bisogni di salute sempre più ad alta valenza sanitaria, che quindi necessitano di assistenza infermieristica e approccio specialistico sempre maggiori».

«Non è cercando di aggirare le norme che regolano le professioni sanitarie che si risolvono i problemi: leggo di appelli fatti dai professionisti della sanità, in particolare dagli infermieri, che si sentono sfruttati e sottopagati…Credo che la soluzione sia quella di prevedere incentivi contrattuali grazie ad accordi tra Regione e case di riposo, e migliori stipendi per tutta questa categoria da subito», aveva chiuso Bendinelli.

Il round finale, cioè la discussione merito delle delibera, il Tar veneto lo ha fissato per il 15 dicembre 2021. Fino ad allora, lo stop alla efficacia dell’atto è obbligatorio.