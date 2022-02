Donne e lavoro, approvata all'unanimità la legge regionale per la parità salariale

Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato all’unanimità una legge per favorire pari retribuzioni tra donne e uomini e per sostenere l’occupazione femminile. Il testo presentato dai consiglieri regionali di opposizione ha trovato la convergenza di tutte le forze politiche.

La legge stanzia 100mila euro per interventi che premino le aziende che aiutano e favoriscono il lavoro e la carriera delle donne e per impostare campagne e azioni pubbliche a sostegno dell’occupazione femminile. La Regione dovrà istituire il Registro delle imprese virtuose in materia retributiva di genere, al quale potranno iscriversi imprese pubbliche e private, compresi i liberi professionisti.

L’iscrizione al Registro consentirà alle imprese di accedere ad agevolazioni e benefici economici, oltre che al conseguente beneficio "reputazionale". Specifici benefici economici saranno previsti per le aziende che assumono donne vittime di violenza o di "tratta". La legge prevede anche la stipula di protocolli di intesa con università e centri di ricerca, specifici percorsi formativi, finalizzati anche a colmare il divario di competenze, rivolti a donne disoccupate o in cerca di prima occupazione.

«Uno studio dell’Università Cattolica - ha ricordato la relatrice Vanessa Camani ci dice che un dirigente uomo guadagna circa 500 euro di più di una dirigente donna In Italia gli uomini guadagnano in media il 12,7% in più delle donne. Nel settore pubblico la disparità salariale tra donne e uomini è del 3,7%, ma in quello privato arriva al 19,6%».

Il differenziale retributivo non dipende dai contratti di lavoro (uguali per legge) ma da bonus, progressioni, straordinari, premi, retribuzioni di risultato che privilegiano gli uomini. Tra le donne prevale il part time, che nel 20% dei casi è involontario, cioè imposto dall’azienda, mentre tra gli uomini la quota di part time involontario è appena del 5,4%. «Le donne sono inoltre sottorappresentate nelle posizioni manageriali - spiega Camani - e pagate meno degli uomini a parità di mansione svolta». «La condizione delle donne in Veneto è migliore della media nazionale - ha detto la correlatrice Silvia Cestaro (Lega-Lv) - sia per tasso di occupazione (59%) sia per percentuale di posizioni apicali nel mondo del lavoro (31,7%). Per Elisa Venturini di Fi «la vera partita della parità di genere si gioca sul lavoro, con questa legge scegliamo lo strumento premiale, molto semplice da utilizzare», Elena Ostanel del Veneto che Vogliamo («la legge sostiene anche la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, per la condivisione delle responsabilità di cura nelle famiglie»), Cristina Guarda di Europa Verde, («la legge ufficializza l’obiettivo prioritario della parità, che dovrà essere perseguito con altri provvedimenti regionali e una vera politica di servizi»), Francesca Zottis (Pd) ha sottolineato il valore culturale di un provvedimento che mette al centro la libertà di scelta delle donne, Erika Baldin del M5S («Il Veneto è maglia nera in Italia nella parità retributiva tra uomo e donna»), Francesca Scatto di Lega-Lv («migliorare le condizioni lavorative della donna significa aiutare la famiglia, di cui la donna è perno»), e Annamaria Bigon del Pd, («Contrastare la disuguaglianza di genere significa contrastare la povertà»).

Arturo Lorenzoni, portavoce dell’opposizione, ha sottolineato l’efficacia della legge come «strumento per valorizzare la presenza delle donne e riequilibrare un differenziale estremamente oneroso per il sistema economico e sociale», Giacomo Possamai del Pd («Una legge di alto valore simbolico, anche per il suo iter condiviso, e di indirizzo»), Alberto Villanova di Lega-Liga veneta ha apprezzato «il metodo condiviso di lavoro» utilizzato per affrontare un «principio valoriale» della società. Raffaele Speranzon di Fdi ha posto l’accento sul significato valoriale del tema della parità di genere e sull’efficacia dello strumento premiale adottato. Per Giuseppe Pan (Lega), «Il vero problema non è il riconoscimento del valore delle donne, ma avere le risorse per creare i servizi».