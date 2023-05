Il letto va in fumo, muore una donna di 51 anni. Vano il tentativo del marito di salvarla

L'allarme lanciato a Montecchio Maggiore poco dopo le 7 in via Volta, l'uomo, che dormiva in un'altra stanza ha sentito odore di bruciato

Tragedia questa mattina in via Volta a Montecchio Maggiore dove una donna è morta mentre dormiva nel proprio letto. Secondo una prima ricostruzione poco dopo le 7 il marito della donna (che dormiva in un'altra stanza) ha sentito odore di fumo ed è andato in camera da letto della moglie trovando il materasso in lattice mezzo bruciato e fumante. La stanza era carica di fumo che sarebbe la causa del decesso (ma saranno le indagini a stabilire la causa ufficiale del decesso).

L'uomo, a quanto ha riferito ai Vigili del Fuoco e ai carabinieri, avrebbe portato fuori dalla stanza e tentato di rianimare la donna e ha lanciato l'allarme, ma tutti i tentativi sarebbero stati inutili. Anche il marito della vittima (che era nata nel 1971) è rimasto parzialmente intossicato ed è stato portato in ospedale visibilmente sotto shock. Al momento si sta cercando di ricostruire l'accaduto.