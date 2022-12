Il prete archeologo: «Nella grotta della Natività per risalire a vita nuova»

Betlemme è la mia quarta casa, dopo Gerusalemme, Marano e Gazzo Padovano». Luoghi lontani tra loro, ma che rappresentano la geografia di vita di un prete che scava come don Gianantonio Urbani, 52 anni, l’unico vicentino e tra i pochi veneti a lavorare per il prestigioso Studium Biblicum Franciscanum, pietra miliare della ricerca archeologica. Uno che predica in chiesa sulle cose celesti, mentre poi scava alla ricerca delle tracce storiche del divino in terra.

«Per un prete diocesano come me, il termine “casa” è molto generico - aggiunge il don-archeologo - abituati come siamo a non mettere radici. Ma dire “casa” a Gerusalemme ha un senso umano-biblico che lo può sperimentare solo chi arriva in Terra Santa come visitatore o pellegrino. Se poi ci rimani per dodici anni come me, scoprendo i segni della storia con le sue stratificazioni e interpretazioni, allora rispondo “sì!”, qui respiro aria di casa». Lo incontriamo dal suo laboratorio nel cuore della Gerusalemme vecchia, distraendolo dal lavoro di analisi dei reperti recuperati durante gli scavi di un anno fa sul Monte Tabor.

Si sente un prete fuori dagli schemi?

Sì, vista la fortuna che mi è stata data. Anzi donata, quando dieci anni fa chiesi al vescovo di allora Nosiglia, e a Pizziol poi, di poter proseguire gli studi biblici e archeologici a Gerusalemme, dove a breve concluderò la mia ricerca per conto dell’Università di Padova sugli scavi al Monte Tabor in Galilea»

Niente di meglio che stare sul campo per un archeologo..

La Terra Santa per un credente resta un luogo dove le parole diventano segni. E questi segni che spesso sono pietre, ci parlano di quegli aspetti che se visti dal vivo, rivitalizzano il nostro approccio con il “Logos” stesso. Ecco perché mi piacerebbe che fossero di più i religiosi e laici che vivono sul campo questa esperienza diretta, a stretto contatto con questi segni archeologici».

A partire dai seminaristi, i preti dovrebbero trascorrere un periodo in Israele?

Sì! Lo fanno già molti religiosi e studenti dei seminari americani, che trascorrono qui anche uno o due mesi per allargare i loro orizzonti di conoscenza e spiritualità. Peccato che ancora in Italia, ciò avvenga ancora di rado.

Una proposta valida anche per i preti in “crisi”?

Nella mia comunità di studio a Gerusalemme, sulla Via Dolorosa, ospitiamo alcuni preti che cercano conferme o motivazioni. E i risultati non mancano.

Siamo alla vigilia di Natale: stanno tornando i pellegrini, nonostante l’acuirsi della crisi israelo-palestinese?

Stiamo tornando ai livelli del pre-pandemia. È confortante rivedere Gerusalemme ripopolarsi, anche se qui i problemi cronici sono altri, come si sa e si vede dalle notizie. Senza però mai intaccare l’incolumità dei pellegrini.

Lei è anche guida: cosa ci porterebbe a vedere a Betlemme?

La storia della Redenzione passa anche attraverso delle grotte: quella dell’incarnazione di Betlemme. E la grotta del Santo Sepolcro di Gerusalemme. Ma una grotta è pure l’antro dove Gesù di rifugiava nell’Orto del Getsemani. E altre grotte saranno state visitate dal Gesù camminatore durante i suoi spostamenti. Così a Betlemme tutto porta alla grotta della Basilica della Natività, che sorge in quel luogo interrato dai romani al tempo di Adriano per nascondere il luogo dove i primi cristiani ricordavano la nascita del loro Salvatore. Poi è arrivato Costantino che farà dissotterrare l’antro, dove tutti i pellegrini scendono a baciare la stella d’argento. Vi mostrerei altre grotte minori che formano un piccolo labirinto, per comprendere come fosse quel luogo duemila anni fa. Vi porterei a visitare poi la grotta del latte con le sue cangianti pareti di carbonato di calcio, che si rifanno a un’antica leggenda. Se foste giovani o camminatori, andremmo a fare un piccolo trekking nel vicino sito archeologico di Herodion o nel deserto di Giuda verso Efrata, per entrare in alcune grotte ancora oggi occupate dai pastori beduini per capire la vita ai tempi di Cristo. L’archeologia “incarnata” spiega attraverso i suoi simboli come entrare in una grotta sia un movimento fisico che ci porta alla profondità dell’umiltà, per poi risalire alla luce e quindi a vita nuova.

Ciò ci riporta alle parole di papa Paolo VI, che definì la Terra Santa il quinto Vangelo.

Un’esperienza fisica e spirituale che permette al pellegrino di sempre di leggere il testo con la mente e gli occhi, come viene documentato dalle varie generazioni di pellegrini attraverso i secoli. Ecco perché invito frequentemente i pellegrini a stilare il loro personale diario durante la visita ai luoghi santi, per poi ritrovare le straordinarie similitudini tra ieri e l’oggi, e scoprire come in fondo, sia cambiato poco nei secoli.

Il Natale dove lo trascorrerà?

In Italia, a Gazzo, a servizio del gruppo di parrocchie che seguo da vari anni come collaboratore parrocchiale, per tornarmene subito dopo l’Epifania in quella Gerusalemme senza tempo e dalle infinite scoperte spirituali e archeologiche.