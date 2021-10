Domani a Veronafiere si apre Vinitaly Special Edition

(ANSA) - VERONA, 16 OTT - Sarà inaugurata domani mattina a Veronafiere, alla presenza del ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, Stefano Patuanelli, Vinitaly Special Edition, l'iniziativa business & professional, in calendario fino a martedì 19 ottobre, in contemporanea anche con Enolitech, Sol&Agrifood. Nei tre padiglioni di quartiere fieristico saranno presenti 400 aziende e consorzi espositrici tra i più prestigiosi dell'Italia enoica, 200 top buyer esteri selezionati direttamente da Veronafiere e Ice Agenzia provenienti da 35 nazioni, oltre a quelli accreditati dalle aziende o a partecipazione diretta, con un programma che prevede 50 degustazioni e 12 convegni. Lunedì 18 e martedì 19 ottobre al PalaExpo di Veronafiere si terrà anche wine2wine business, forum con più di 100 relatori internazionali, 17 aree tematiche, oltre 1.500 operatori e manager, 70 speed meeting sulle tematiche più attuali del momento per le aziende e la community del vino. Vinitaly Special Edition rappresenta il terzo evento dedicato all'industria del vino messo in campo da Veronafiere, dopo Vinitaly OperaWine e Vinitaly Preview, nel percorso di avvicinamento alla 54/a edizione di Vinitaly, in programma a Verona dal 10 al 13 aprile 2022. Oltre agli operatori selezionati della domanda italiana (Gdo, enoteche e Horeca), la campagna di incoming altamente specializzata e profilata, realizzata da Veronafiere e ICE-Agenzia, registra la presenza alla Special Edition di buyer provenienti tra alcune delle piazze attualmente più strategiche per il vino tricolore: dai consolidati Stati Uniti alla Cina, dal Regno Unito al Canada, dai Paesi Balcanici alla Russia, fino alla Polonia, al Kazakistan e ai Paesi del Nord Europa, mentre Germania, Francia e Svizzera guidano le principali delegazioni europee. Ad aprire la tre giorni veronese sarà - domani alle 10:30 nell'Auditorium Verdi - il convegno "Il vino nel nuovo rating delle filiere agroalimentari" a cura di Nomisma-Unicredit. Dopo l'apertura con i saluti istituzionali di Maurizio Danese, presidente Veronafiere, e del Presidente del Veneto, Luca Zaia, sarà presentata la ricerca da Ersilia Di Tullio e Denis Pantini di Nomisma. Seguirà l'intervento del presidente di Unicredit, Pier Carlo Padoan. (ANSA).