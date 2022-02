Protocollo fra Veneto e la Guardia di Finanza per il Pnrr: «I soldi vadano nella direzione della legalità»

Il presidente del Veneto Luca Zaia, finita la giunta regionale, aggiorna (inizio previsto ore 12) sull'evoluzione della pandemia da coronavirus in regione.

In apertura di conferenza stampa Zaia illustra un protocollo con la Guardia di Finanza (presente il generale Giovanni Mainolfi) sul Pnrr, perché «le risorse prendano la via della legalità». Una banca dati controllerà, nei limiti della privacy, la regolarità di chi chiede contributi, sia su segnalazioni della Regione, sia autonomamente.

Zaia: «Ho già contattato le università che stanno seguendo grandi progetti, così come le imprese: le risorse della comunità siano investiti per la comunità».

Mainolfi: «Queste risorse devono andare nelle giuste mani, questo è un debito che contrarranno le nuove generazioni. Che non accada come per il 110 e il credito d'imposta, dove c'è gente che si accaparrata soldi che non gli spettavano. In Veneto su 7.000 realtà edili nate negli ultimi due anni, 6.000 hanno problemi con la giustizia, delle quali 200 con infiltrazioni di stampo mafioso».