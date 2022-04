Danneggiato parapetto palco reale dell'Arena di Verona

(ANSA) - VERONA, 12 APR - All'Arena di Verona una gru ha danneggiato una balaustra durante i lavori per gli allestimenti nell'anfiteatro. Oggi c'è stato un sopralluogo tecnico questa mattina in Arena per verificare le conseguenze della caduta della copertina in pietra del parapetto del palco reale posizionato all'altezza del cancello 37. Sul posto il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Luca Zanotto, insieme al Soprintendente Vincenzo Tinè e all'architetto Giovanna Battista. Comune e Soprintendenza si sono accordati per l'immediato ripristino con consolidamento della parte staccata, a carico della Fondazione Arena che dal primo aprile al 15 ottobre ha in consegna l'anfiteatro. Non verrà eseguita solo la messa in sicurezza della parte di manufatto danneggiato ma, con l'ausilio di una squadra di restauratori, verrà effettuato un intervento di parziale ripristino del palco in attesa che il prosieguo del restauro Art Bonus coinvolga anche questo settore della cavea. Un mini cantiere della durata di cinque giorni, con inizio già dopo Pasqua. (ANSA).