Da manager a contadino: «Così ho creato un’oasi»

Un polmone verde a due passi da Vicenza, tre ettari di terreno recuperato e reso fertile senza stravolgerne le biodiversità. Il merito non va ad un agricoltore esperto, ma ad un ex manager che ha rimesso in discussione le proprie priorità, scegliendo di rallentare i ritmi di vita. Leone Benedetti, 49 anni, dottorato in neuroscienze, è stato a lungo responsabile controllo di gestione e marketing per varie aziende, tra cui una multinazionale ed una Spa.

La folgorazione ecosostenibile di Benedetti e la decisione di mollare tutto

Dieci anni fa la folgorazione ecosostenibile e la decisione di mollare tutto per creare un’oasi sulle colline di Monteviale (Vicenza), da cui era partito durante l’adolescenza. Assieme alla compagna e ad alcuni soci, decide di bonificare un’area impervia, trasformandola in una azienda agricola che rifornisce oltre un centinaio di famiglie sparse nella provincia. Durante il Covid anche la comunità di San Patrignano ha richiesto i suoi prodotti a km zero.

“A Regola d’Orto” è anche un esperimento sociale

“A Regola d’Orto” oggi è anche un esperimento sociale che impiega lavoratori svantaggiati inquadrati nella legge 104 ed ha dato vita anche ad un progetto di volontariato che si occuperà di valorizzare questo territorio.

«Non è stato semplice, ma avevamo un obiettivo chiaro - spiega Leone - abbiamo puntato da subito ad una agricoltura rigenerativa, rispettando il suolo e le sue biodiversità, senza forzarlo perciò con prodotti chimici. Abbiamo invece stimolato humus, microflora e lieviti già presenti nel terreno, che col tempo ci hanno permesso di ottenere risultati straordinari. La difficoltà maggiore derivava però proprio dal fatto che nessuno lo aveva mai lavorato ed abbiamo dovuto portare acqua in quota, intercettando una sorgente carsica».

Oltre a frutta e verdura, produce uova e miele

“A Regola d’Orto” ed è capofila di un piccolo consorzio di piccole realtà confinanti. Le consegne sono anche a domicilio ma, su prenotazione, durante i weekend si può cenare direttamente nel bosco, sotto gli aceri e gli ippocastani. Ma il progetto sociale di Leone non si è fermato qui, perché sin dall’inizio il suo desiderio era far conoscere questo territorio.

«Da qui passano molti sentieri, il più suggestivo è indubbiamente l’Ortogonale 1, lungo 50 km, che unisce villa Zileri a Campogrosso: un’opera ingegneristica che risale alla Grande Guerra e che fu finanziata anche dalla Comunità Europea. La cementificazione e l’abbandono hanno purtroppo reso impraticabili o poco sicuri gran parte dei tratti, così ce ne siamo voluti occupare noi, gratuitamente».

C'è anche una cooperativa che si occupa di sfalci, pulizia di sentieri

Nasce così la Cooperativa “La Commenda” (dal nome delle fattorie fortificate che davano ristoro ai pellegrini durante le Crociate), che attualmente conta su nove persone, in parte non autosufficienti, occupate in sfalci, pulizia di sentieri, sistemazioni di muretti a secco. Pochi giorni fa l’amministrazione di Monteviale li ha ringraziati pubblicamente per aver liberato dagli arbusti la strada False, dove non si riusciva ad intervenire per mancanza di fondi e di personale, sono arrivati anche spontanei contributi economici da imprenditori locali.

«Stanno apprezzando il nostro lavoro e ci lusinga, useremo queste risorse inattese per collegare alcuni tratti ed aprire vie di passaggio verso queste colline ed organizzare masterclass musicali e concerti d’archi nel bosco, per farlo amare come lo amiamo noi. Dovrà però restare protetto da auto e moto e per favorire questo turismo alternativo metteremo a disposizione bagni chimici e biciclette.

Leone Benedetti, 49 anni: «Perché lo facciamo?»

Valorizzando il posto in cui lavoriamo ci guadagniamo tutti. Chi passa da qui, se trova un sentiero intasato da sterpaglie, anche se affascinato dal panorama torna indietro e sconsiglierà altri di venirci».

Se l’inizio è questo c’è da sperare che potranno arrivare altri frutti importanti, anche per la valorizzazione dell’ambiente.