Crolla la tettoia del palco per il concerto di Elisa: due feriti

Tragedia sfiorata attorno alle 13 al parco Ragazzi del 99 a Bassano, dove erano in corso i preparativi per il concerto di Elisa, previsto per domani, martedì 28 giugno.

In base ad una prima ricostruzione la tettoia del palco, che era già stato montato, è crollata improvvisamente. Sul posto sono accorsi vigili del fuoco, carabinieri, polizia, Suem e Spisal.

Due persone sono rimaste ferite: nessuna per fortuna in modo grave. L'incidente è avvenuto quando molte persone impegnate per l'allestimento erano in pausa pranzo: il bilancio dei feriti sarebbe stato altrimenti molto più pesante.