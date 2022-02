Crisi Ucraina-Russia, 800 parà Usa in partenza dal Veneto

Circa 800 soldati della 173/a brigata aviotrasportata Usaf di stanza a Vicenza sono in partenza per la Lettonia, dove saranno dispiegati per rafforzare le capacità difensive dell’alleanza Nato, in seguito al peggioramento della crisi tra Russia e Ucraina. Lo comunica la 173rd Airborne Brigade. Gli uomini in partenza sono posizionati nelle caserme "Del Din" ed "Ederle" di Vicenza. «Questo riposizionamento - spiega una nota del comando Usa - serve a garantire ai nostri alleati e partner il nostro solido impegno nei confronti della Nato a fronte degli eventi in atto».

Il comando Usa a Vicenza precisa che la Brigata, il 503/o reggimento, e il 2/o battaglione hanno già condotto in passato esercitazioni militari con le forze lettoni. Il loro dispiegamento nel paese al confine con la Russia avverrà «questa settimana».