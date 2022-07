Zaia ai veneti: «Siccità grande emergenza, non sprecate l'acqua». Nei prossimi giorni allerta massima per gli incendi

Se desideri visualizzarlo, clicca qui per ricontrollare le preferenze, in particolare quelle relative a "Targeting e Pubblicità".

Il governatore del Veneto Luca Zaia ha parlato da Palazzo Balbi a Venezia sui temi della crisi idrica, della siccità e del Covid.

Siccità "Stiamo vivendo questa grande emergenza", spiega il presidente della Regione. "Nella storia del Veneto abbiamo avuto altri episodi, ma per fortuna non accadono tutti gli anni. Nell'aprile 2022 abbiamo presentato al governo la richiesta dello stato di crisi. Il 3 maggio in via autonoma lo abbiamo dichiarato come unica Regione in Italia. Il 4 luglio, finalmente, il governo ha stanziato i primi 4,8 milioni per il Veneto: fondamentali per il ristoro dei danni e per una serie di infrastrutture idriche da realizzare per la messa in sicurezza".

Uno dei problemi della siccità è la risalita del cuneo salino, come avviene per il fiume Livenza. A Boccafosse peschiamo con il potabilizzatore l'acqua per Caorle, che non arrivava più ai piani alti dei condomini. Con questo by-pass abbiamo scongiurato il problema dell'acqua potabile". Stessa situazione nella centrale di Ponte Molo nel fiume Po, come nella centrale di Corbola, dove si stanno scavando pozzi nuovi.

Le previsioni del tempo non ci danno aspettative di una inversione di tendenza: al momento per i prossimi dieci giorni è prevista sostanziale stabilità. "Quindi faccio due appelli", ha proseguito il governatore. "Il primo è al consumo parsimonioso della risorsa idrica, perché siamo da bollino ultra rosso. Il secondo è quello degli incendi: la maggior parte hanno origine spesso dalla distrazione. Le sigarette ad esempio non vanno gettate, le sterpaglie non vanno bruciate, attenzione con i barbecue. A Bibione ci abbiamo rimesso 150 ettari di pineta. Non possiamo mettere a repentaglio la vita dei soccorritori e sostenere l'aumento dell'inquinamento da combustione. La partita degli incendi nelle nostre previsioni sarà ancora più delicata nei prossimi giorni".

Covid Oggi abbiamo oltre 9mila positivi. Siamo la regione che fa più tamponi e meno percentuale di contagio a livello nazionale. Tra le 1.051 persone ricoverate la metà sono "Covid per caso", trovate positive solo col tampone. Non siamo più davanti al virus di prima. Al picco del 31 dicembre 2020 avevamo 3.000 persone ricoverate, cioè la paralisi degli ospedali. Oggi su 9mila positivi l'impatto sui ricoveri è minimale. Il virus è cambiato, non dà più danni così gravi, salvo che nei fragili. Ecco perché per loro è raccomandata la vaccinazione. Il virus diventerà sempre più familiare. Il consiglio è valutare la vaccinazione e usare il buon senso".

Fiera del riso di Isola della Scala Giunta alla 54a edizione, l'ultima era stata nel 2019 con notevole attrattività: 500mila presenze, il 10 per cento degli ospiti sono stranieri. Luigi Mirandola, sindaco, Roberto Venturi amministratore unico ente fiera. Il sindaco: "Comune di 11.500 abitanti, questo è il nostro evento principe, nato nel 1967 con un'unica giornata. Nel 2003 nasce l'attuale ente fiera che in 26 giorni porta oltre 500mila presenze. L'evento è cresciuto grazie al nostro piatto tipico locale, il risotto all'isolana, e al nostro prodotto tipico, il Riso nano Vialone Veronese Igp". Prosegue Venturi: "La kermesse è la prima in Italia per visitatori, seconda solo all'Oktoberfest in Europa. Torniamo quest'anno dal 14 settembre dopo tre anni di stop con un nuovo progetto di l'internazionalizzazione della nostra fiera e l'evento "Taste of Earth" con produttori esteri che porteranno le loro eccellenze. La nostra fiera ha anche una valenza sociale: dà infatti lavoro a 180 persone disoccupate o studenti".