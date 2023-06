Crede che la vicina sia l'amante di suo marito e la accoltella

È successo a Nove (Vicenza) al culmine di una lite. La vittima fortunatamente non è grave.

Crede che la vicina di casa sia l'amante del marito, e così la colpisce con una coltellata al termine di una furiosa discussione. L'episodio è accaduto lo scorso 2 giugno a Nove, nel Vicentino, ma se n'è avuta notizia solo oggi. Sulla vicenda sono ancora in corso le indagini, affidate alla questura di Bassano del Grappa che sta cercando di ricostruire l'accaduto.

Il ferimento è avvenuto al culmine di una lite tra due donne di origini marocchine. Una delle due avrebbe impugnato un coltello da cucina, colpendo con un paio di fendenti la presunta rivale in amore. Per la donna che ha aggredito la connazionale, che fortunatamente ha riportato solo ferite superficiali, è scattata una denuncia per lesioni.