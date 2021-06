Covid: Zaia, ringrazio Crozza, fa una satira rispettosa

(ANSA) - VENEZIA, 23 GIU - "Infine volevo ringraziare Maurizio Crozza, fa una satira rispettosa". I ringraziamento del Presidente del Veneto Luca Zaia a chi lo ha seguito dopo 283 dirette quasi quotidiane sul Covid sono andati oggi dopo i giornalisti, tra i quali ha voluto citare quelli dell'ANSA, anche al Maurizio Crozza che ha fatto una ripetuta satira sul governatore. "Pur nella satira - ha sottolineato - ci ha dato una mano permettendoci di tenere in prima fila il Veneto. Nel 2010 non era come oggi, il Veneto non era considerato come ora". Zaia ha tenuto a precisare: "con Crozza ho rapporti zero, che sia chiaro". (ANSA).