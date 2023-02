Covid, la battaglia dei tre anni in Veneto: «Ora il 60% è di infetti per caso»

Con i social che ci fanno vivere in un eterno “attimo presente”, tenere a memoria quello che è successo anche solo l’altroieri è un’impresa. Perfino un’esperienza come la pandemia da covid, vissuta sulla pelle di ciascuno di noi, rischia di tradursi in pensieri come “in caso in pochi minuti mi faccio il tampone”, devo valutare se fare un’altra dose di vaccino”, “la mascherina posso lasciarla a casa”. Ma tre anni fa, il 21 febbraio 2020, la notizia dei primi casi e della prima vittima a due passi da qui, a Vo’ Euganeo, con quelli in Lombardia, sconvolse in poco tempo la vita di tutti e soprattutto quella di chi doveva decidere come affrontare un virus difficile perfino da riconoscere.

Presidente Zaia, lei e la Regione Veneto siete stati spesso “apripista” in questa vicenda. Da subito, ad esempio, isolando Vo’ per fare i tamponi a tutti.

Prima di tutto noi non eravamo impreparati: grazie al lavoro della dirigente Russo e del suo staff la Regione aveva il suo Piano pandemico aggiornato. A fine gennaio venne dichiarato lo stato di crisi nazionale e noi, seguendo il piano, abbiamo istituito l’unità di crisi. Ma sembrava tutta una sorta di esercitazione. Il 21 febbraio erano le quattro del pomeriggio quando mi chiamarono. Il piano prevedeva che l’unità di crisi si riunisse nell’Ulss dov’era stato trovato il primo caso. Padova. Lì decisi subito di fare i tamponi a tutti i 3500 cittadini di Vo’: il tavolo degli esperti era contrario, perché la linea dell’Oms erano di farli solo a chi aveva sintomi. Ma sia chiaro che io ero stato nominato commissario di governo per il coronavirus: la responsabilità era mia e dei miei decreti. E fui io a decidere anche di costruire tende riscaldate fuori dagli ospedali e svuotare l’ospedale di Schiavonia: avevo tutti contro. Il giorno dopo chiusi Vo’, con i militari e le barriere: dai tamponi emerse che c’erano oltre 80 persone positive.

Furono scoperti così i primi casi di “positivi asintomatici”.

Chiusi anche il carnevale di Venezia, chiese, cinema. Ma guardi che se si fosse rivelato tutto inutile, oggi sarei il più grande imputato nei tribunali del Veneto per procurato allarme, danno erariale e altro. Ma chiedo: davanti a una tragedia è possibile trovarsi da solo così? Bisogna “fare comunità” tra istituzioni. E guardi che mi sono sempre basato sui pareri del comitato tecnico scientifico che avevo voluto subito creare.

Fece da apripista anche con le dirette quotidiane: pur nelle incertezze di ogni giorno, ha creato tramite i giornalisti una sorta di dialogo con i cittadini e con gli esperti scientifici.

I collaboratori mi dicevano “non sai come andrà a finire, potremmo morire tutti e tu sarai crocifisso”. Ma proprio perché tutti i cittadini temevano per la loro stessa vita, avevano diritto ad avere una informazione. E ho portato lì le voci della scienza. E ho diffuso tranquillità invece di panico. Facevamo riunioni la mattina presto, seguivo Anthony Fauci dagli Usa, cercavamo aggiornamenti scientifici e nuove idee.

Avete anche puntato subito sulla terapia semi-intensiva sui caschi c-pap per la ventilazione dei malati: una prima risposta di nuova organizzazione di cure.

È merito dei nostri clinici, che hanno intuito subito la via per non intasare le terapie intensive. Abbiamo buttato il cuore oltre l’ostacolo su questo: il povero Fabio Gazzabin, che non c’è più, lavorava tutti i giorni a cercare quei respiratori che ci servivano.

Il terrore era di dover giungere a decidere “chi” poter accogliere in terapia intensiva e “chi” no.

È l’ansia con cui ho vissuto tutta la prima fase della pandemia, senza riuscire a dormire. I medici portarono in comitato tecnico il “protocollo di presa in carico”, spiegandomi che era come quando un’ambulanza arriva su un grosso incidente: devi decidere quale dei feriti caricare prima. Ma tranquilli: non è mai stato applicato.

Di fonte a tecnici come Crisanti che proponeva lo screening di massa a Vo’, o Rigoli che proponeva i test rapidi, lei ha dato l’idea di dare sempre fiducia alle proposte dei tecnici.

Nomi non ne voglio fare in questo momento. Ma confermo che ho finanziato il secondo screening di massa a Vo’, perché ci ha fatto capire quanti infetti si erano negativizzati e in che tempi, e che io stesso ho spinto per i test rapidi. Guardi che a fine marzo 2020 facevamo circa 2700 tamponi molecolari, poi con un’immane organizzazione dei nostri microbiologi e clinici siamo arrivati a 23 mila: di più era impossibile. Ma io dicevo che per forza si sarebbe giunti a un sistema rapido per la diagnosi, tipo la glicemia per il diabete. Tutti ci danno addosso sui tamponi antigenici, ma chi si ricorda che prendemmo perfino 500 mila pungidito, molti anche donati, per cercare di velocizzare le diagnosi? La loro fallibilità è nota, ma si cercava di fare qualcosa. E siamo stati i primi al mondo a presentare i test rapidi: gli Usa lo fecero 4 giorni dopo noi. Abbiamo aperto una strada, e a dicembre 2020 facevamo 23 mila test molecolari e ben 170 mila rapidi. Il Veneto è la regione che ha fatto più test pro capite di tutti.

Arrivarono i sieri e il Veneto salì a percentuali molto alte di vaccinati: è il risultato di tutta la comunicazione fatta?

Ed è accaduto nonostante il Veneto abbia un modello di vaccinazione volontaria, non obbligatoria. Ho chiamato tante volte il prof. Palù, che è “il virologo”, a presentare il vaccino a tutti. E la “macchina vaccinale” che abbiamo realizzato, comprese le prenotazioni semplici, è tutta del Veneto, non statale. E sulle polemiche di allora dico: un commissario che ha in mano mail che offrono vaccini, può ignorarle? No. Ho avvisato il commissario di governo e ho fatto verificare l’offerta: ho fatto il mio dovere, punto. Sulla mortalità, poi, la rivista internazionale “The Lancet” ha scientificamente riconosciuto che il Veneto ha il minor rapporto di letalità rispetto al numero di infezioni registrate: polemica chiusa.

C’è stato anche il difficilissimo rapporto con chi rifiutava i vaccini: quelli “che non ci credono”.

Li rispetto: ho fatto una battaglia a livello nazionale per non obbligare al vaccino. Ma non potrò mai giustificare quelli che hanno aggredito, offeso, minacciato di spararmi, diffamato, fatto video per indicare come arrivare sotto casa mia, perché sono un’altra categoria: la tua libertà finisce dove inizia la mia. Non avrei mai pensato si potesse giungere a certi livelli di follia. Non lo auguro a nessuno.

Anche il rapporto con il mondo dell’economia è stato difficile: c’era il covid, ma c’era da tentare di aiutare le imprese.

Intanto devo dire che all’inizio il mondo economico, comprensibilmente, non è stato al mio fianco. E neanche la stampa. Mi dipingevano come uno che chiude, spettacolarizza... Poi ci si è resi conto e abbiamo davvero fatto “comunità”, squadra. In Veneto siamo stati i primi a parlare di ombrelloni e spiagge, cibo d’asporto, gelaterie aperte. E c’era chi voleva far ricorso. Ma è un periodo che non vorrei più rivivere. Fa male dover giustificare scelte prese di fronte a una maxiemergenza.

Oggi c’è un “conto lungo” della pandemia: sono esplose le prescrizioni di visite ed esami da evadere, ed è perché il covid ha spinto per due anni a rimandare molti altri controlli e diagnosi.

Stiamo recuperando. Certo di fronte ad aumento di richieste e mancanza di medici non è facile. A febbraio 2022 avevamo 450 mila prestazioni sospese e 63 mila pazienti in lista per i ricoveri: abbiamo recuperato l’83% delle visite, con 41 milioni investiti, e a inizio 2023 ci sono 14 mila pazienti in lista per i ricoveri. Rispetto all’arretrato abbiamo recuperato il 100% delle visite specialistiche, il 90% degli interventi in ambulatorio, il 97% degli screening. L’onda lunga del covid è questa, sì ma avevano ragione i virologi come Palù: il virus ora è endemico, convive con noi come una sorta di influenza. Gli ospedali hanno il 60% di pazienti infetti che sono “covid per caso”, cioè ricoverati per questioni del tutto diverse. Ma non è il virus del 2020: oggi le polmoniti che causava non si vedono più.

Ci mancano i medici e infermieri: sarà così per sempre?

No. Si sta andando al recupero con la formazione di nuovi professionisti. Resto convinto che va eliminato il test d’ingresso a Medicina. Ma i medici vanno pagati di più.

Servono risorse, però.

Non dipende dalla Regione: c’è un contratto nazionale. Ma quando, molto prima del covid, facevo le battaglie e assumevo medici non specializzati, ci fu la rivolta: invece sono quelli che finirono nelle Usca, benedette in ogni casa dove arrivavano. Questa è la coerenza di questo Paese.

Molti sperimentano problemi con i medici di base: vedremo le nuove “Case della comunità” o saranno solo mura?

Tutto si basa sui professionisti: oggi al Veneto mancano 3500 medici. Ma il covid ci ha insegnato che ci servono: se li pagassimo come all’estero, tornerebbero qui in tanti. E averne di più è una via obbligatoria, perché sanità fa rima con civiltà.