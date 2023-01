Covid: Veneto, scendono nuovi contagi, +2.061 ultime 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 01 GEN - Continua l'altalena dei numeri dei contagi quotidiani del Covid in Veneto. Se sabato il report aveva mostrato un balzo in avanti, con 3.044 casi, nelle ultime 24 ore i contagi sono tornati a diminuire, 2.061 secondo il bollettino della Regione. Il totale delle infezioni dall'inizio della pandemia sale a 2.647.622, quello delle vittime è pari a 16.327 (+5). Gli attuali positivi sono 51.047 (+ 244). Poche variazioni per quanto riguarda la situzione clinica: i posti letto occupati da malati Covide in area non critica sono 1.588 (+6), quelli in terapia intensiva 72 (+ 3). (ANSA).