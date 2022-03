Covid: Veneto, scendono i contagi, +3.029 in 24 ore

In lieve ripresa campagna vaccinale, 10.271 dosi somministrate

(ANSA) - VENEZIA, 06 MAR - Scendono nelle ultime 24 ore i nuovi contagi Covid in Veneto, 3.029, rispetto ai 3.866 di ieri. Le vittime sono 7. Il totale dei casi dall'inizio dell'epidemia sale a 1.352.070, quello di decessi a 13.900. Lo riferisce il bollettino regionale. Si abbassa di poco il numero degli attuali positivi, 49.566 (-62). Pressochè stabili rispetto a 24 ore fa gli indicatori clinici: nei reparti non critici sono ricoverati 895 pazienti (-3), nelle terapie intensive 85 (+2). Piccola ripresa della campagna vaccinale, che segna 10.271 somministrazioni, per la maggiorparte dosi addizionali/booster, 7.910, mentre le prime dosi sono state 554, e 1.907 i richiami del ciclo primario. Stabile la percentuale di copertura vaccinale nella fascia pediatrica, con il 32,7% dei ragazzi che ha effettuato almeno la prima dose. (ANSA).