Covid: Veneto, risalgono casi ma positivi sotto 60 mila

(ANSA) - VENEZIA, 26 FEB - Risalgono nelle ultime 24 ore i nuovi contagi da Coronavirus in Veneto, 4.183 rispetto ai 3.578 del giorno precedente, che portano il totale a 1.325.721. Il bollettino regionale segnala anche 12 vittime, con il totale dei morti a 13.814. Scendono comunque tutti gli altri indicatori, in particolare quello degli attuali positivi, oggi sotto quota 60 mila, a 58.890. Giù anche la situazione clinica, con 1.058 pazienti in area medica (-49) e 97 (-1) in terapia intensiva. (ANSA).