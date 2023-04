Covid: Veneto, ieri 431 nuovi casi e un decesso

(ANSA) - VENEZIA, 22 APR - Sono 431 i nuovi casi di Covid-19 registrati ieri in Veneto, dato di poco inferiore alla giornata precedente (erano 475), e una nuova vittima. I contagi da inizio pandemia in regione salgono a 2.716.860, i decessi a 16.793. In aumento i malati attuali ufficiali, che sono 19.676, 282 in più in 24 ore. In calo l'occupazione dei reparti non critici negli ospedali, dove ci sono 758 pazienti (contro i 762 di ieri), mentre sale il numero (+2) dei ricoveri in terapia intensiva che sono 27. (ANSA).